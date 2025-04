Del Chiaro: “Unieuro, a Rieti c’è la prova del nove”

Trasferta complicata per l’Unieuro Forlì, in viaggio destinazione Rieti (palla a due domenica alle 18), per uno scontro diretto che dirà se i biancorossi potranno pensare più a blindare il quarto posto o se, nelle ultime tre partite di regular season, piene zeppe di scontri diretti, dovranno lottare per allontanare i play-in.

Così il coach Antimo Martino: “Partita difficile, contro una squadra che sta confermando le proprie ambizioni e che, indipendentemente dalla scelta sul turnover, ha nelle qualità e nella profondità del roster quei valori che le hanno permesso di competere con chiunque. Trasferta quindi insidiosa e la prima di 4 partite finali che avranno tutte un notevole valore per la definizione della classifica finale.”

Il pivot Angelo Del Chiaro aggiunge: ”Arriviamo da una striscia positiva di vittorie importanti e domenica ci sarà la prova del nove, stiamo lavorando ogni giorno in palestra per arrivare carichi a domenica per affrontare una partita importantissima in chiave playoff”.