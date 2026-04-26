Debacle Forlì, Bologna domina il derby 65-96: occhi sul futuro di Martino

Si chiude con un’altra pesante batosta la stagione dell’Unieuro Forlì.
La squadra di coach Martino non è riuscita nel minimo intento di a regalare un’ultima soddisfazione al proprio pubblico. I romagnoli sono stati sconfitti con un lago score finale di 65-96 dalla Fortitudo Bologna.
L’unica nota positiva della serata in casa Forlì sono i 20 punti messi a segno da Damion Rosser che con Mastellari degli emiliani si guadagna il titolo di miglior realizzatore del match.
Il derby contro la Fortitudo non è stata solo l’ultima partita della Unieuro in questo campionato di Serie A2, ma - con grande probabilità - anche l’ultima di Antimo Martino come allenatore della squadra forlivese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’addio definitivo.