Dawson carica l’Unieuro in marcia su Verona: “Prendiamo slancio verso i play-off”

Posticipo infrasettimanale con diretta su Raisport HD per l’Unieuro Forlì, attesa alla 21a giornata di campionato dalla insidiosa trasferta sul campo della Tezenis Verona (ore 21).

Così il coach Antimo Martino: “Torniamo a giocare partite ravvicinate, per cui dovremo essere capaci di recuperare le energie nervose e individuare gli aspetti più importanti su cui mettere attenzione. Verona sta confermando il proprio valore e da poco ha cambiato leggermente assetto, sostituendo Pullen con Copeland, altrettanto pericoloso e probabilmente più funzionale per questo campionato. Noi non siamo in un buon momento, ma non dobbiamo perdere la fiducia, soprattutto considerando che mancano ancora tantissime partite. Nelle ultime 4 sconfitte contro Cantù, Fortitudo, Rieti e Cividale, abbiamo perso sempre di misura, per singoli episodi finali, a dimostrazione che abbiamo le qualità per competere con tutti, anche se evidente che soprattutto contro alcune squadre ancora non è abbastanza.”

Riflettori su Shawn Dawson, nella speranza che possa sbocciare in primavera dopo tanti mesi in infermeria: “Ci aspetta una partita molto difficile - dice l’israeliano - e per noi molto importante. Abbiamo iniziato il girone di ritorno con il piede sbagliato. Dobbiamo riprendere il giusto ritmo in campionato, vincere questa partita e iniziare a prendere slancio verso la parte più importante della stagione, ovvero i play-off.”