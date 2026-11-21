Una prestazione decisamente sotto tono a Caserta a pochi giorni di distanza da quella brillante nel derby, qualche acciacco al ginocchio per capitan Gaspardo, ma soprattutto la notizia che Marcus Santos-Silva dovrà operarsi, stamattina, al dito mignolo della mano sinistra prolungando quindi la sua assenza dal campo probabilmente sino a fine 2026. Quella che ha vissuto l’Unieuro è stata la settimana più complicata da gestire, anche psicologicamente, da quando è iniziata la stagione 2026-2027, ma domani alle 20 c’è l’opportunità di sfogare in partita dispiaceri e voglia di riscatto e contro Mestre, Forlì ha dalla sua un giocatore motivatissimo a trasformare le difficoltà in opportunità.

Lo sta già facendo, a dire il vero, perché lo stop a Santos-Silva che ha aperto le porte del quintetto base a Giacomo Zanetti, ha visto il lungo di Schio farsi trovare decisamente pronto e giocare due buonissime gare, entrambe in doppia cifra.

«Sono contento, davvero, ma in realtà potevo anche fare meglio – sorride l’ex Treviglio - Ovviamente ora ho più minuti e responsabilità che devo gestire, ma in realtà il fatto di dover partire in quintetto non mi ha cambiato troppo la prospettiva: io devo dare il massimo sempre. Anche giocare adesso prevalentemente da centro cambia poco per me, anche perché nel basket di oggi il “4” e il “5” sono intercambiabili e io e Pascolo lo siamo decisamente».

Le buone prove di Zanetti assumono, però, particolare rilievo considerando due aspetti: a metà novembre sono trascorsi appena otto mesi dal suo ritorno in campo (era il 16 marzo) dopo il grave infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale due estati fa e prima di questo campionato, il 19 biancorosso ha effettuato un intervento di “pulizia” alla stessa caviglia che gli ha fatto perdere quasi tutta la preseason. «Sì, non è stato facile, alla lunga, il rientro dall’infortunio, ma devo dire che per me è un continuo crescendo – afferma Zanetti - Migliora la forma, cala sempre più il fastidio, crescono confidenza, consapevolezza e, anche rispetto all’inizio di questa stagione, il mio focus su cosa fare, come farlo e come gestirmi. Quindi, direi molto bene».

Meno bene, invece, è andata l’Unieuro a Caserta. Come se n’è parlato in settimana? «Abbiamo parlato parecchio, infatti, soprattutto di ciò che non ha funzionato difensivamente. Avevamo subìto 25 da Rimini nel secondo tempo del derby e anche se la Juve è una squadra che vale più della sua classifica, per concedergliene 90 ci abbiamo sicuramente messo del nostro. Nella tenuta uno contro uno e a livello di energia non siamo stati pari a loro, però penso che, Avellino a parte, non ci sia un problema di trasferta perché da Vigevano, Brindisi e Caserta siamo sempre usciti con la sensazione che avremmo potuto vincere. Questo deve stimolarci nel lavoro affinché cambi il corso anche lontano da casa».

Ora, però, si torna al Pala Galassi contro un Mestre molto simile per impotazione e gioco all’Unieuro. «Vero e la Gemini mette sempre tanta intensità - annuisce Zanetti - Se lo faremo anche noi e sfoggeremo il nostro miglior basket, credo però che riusciremo a portare a casa due punti che per noi son molto importanti».

Intanto la settimana si chiude con movimenti importanti. L’ex coach di Forlì, Antimo Martino, è tornato in A sostituendo Piero Bucchi sulla panchina di Scafati, mentre Pesaro ha risolto il contratto con Tambone e affidato la guida tecnica all’ex coach di Pistoia, Pete Strobl.