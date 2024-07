Colpo Unieuro: arriva la guardia Usa Demonte Harper

Gran colpo targato Unieuro: il primo americano della stagione 2024/25 è l’esperta guardia classe ‘89 Demonte Harper, già visto in Italia, prima a Brindisi, quindi Avellino e, più recentemente, due stagioni or sono, a Tortona. Demonte Harper proviene dalla prima serie nazionale francese, dove ha difeso la maglia dell’Elan Chalon disputando 23 gare a 12.3 punti di media in ben 29.8 minuti di gioco, tirando con il 43.1% da 2 ed il 34.7% da 3 punti.

Così il presidente Giancarlo Nicosanti: “Cercavamo un giocatore importante per quello che sarà il campionato più competitivo degli ultimi anni. Lo abbiamo identificato in Demonte Harper, un giocatore di esperienza e con una grande capacità di leadership in campo e fuori.”

Felice coach Antimo Martino: “Siamo molto contenti di aver inserito nel roster un giocatore con le qualità tecniche di Demonte Harper. A questo aggiungiamo la sua esperienza e la sua mentalità che lo hanno sempre contraddistinto come un giocatore di riferimento nelle sue esperienze passate, trascorse sempre in prima lega, in cui Demonte ha sempre dato il suo importante contributo nel raggiungimento di buoni risultati”.

La carriera

Qualità ed esperienza al servizio di coach Antimo Martino con la guardia nativa di Nashville (Tennessee), il 21 giugno del 1989. Alto 193 cm per 89 Kg, Harper nel 2011 inizia una carriera europea di alto livello, come il Cibona Zagabria, mentre con il Tsmoki-Minsk muove i primi passi in tornei continentali come VTB United League ed Eurochallenge. L’operato di Harper non passa inosservato in Italia e l’anno seguente la guardia americana firma a Brindisi per cogliere i quarti di finale tanto ai playoff scudetto quanto in Eurochallenge, prima di passare per la Polonia (2026/17), gli estoni del Kalev/Cramo e lo Zenit di San Pietroburgo, accumulando esperienza in VTB ed EuroCup.

Dopo il ritorno in Italia, ad Avellino, dove centra i playoff, nel biennio 2019/21 la guardia statunitense si trasferisce in Spagna, a Gran Canaria, chiudendo l’avventura in terra iberica con il raggiungimento, da protagonista, della semifinale di EuroCup del 2021.

I 15.7 punti di media nella Serie A francese con la maglia del Limoges nella stagione 2021/22, valgono per Harper la chiamata di Tortona. cui segue il ritorno nella massima serie francese, all’Elan Chalon.

Il 22 aprile del 2023 Harper firma il suo season high con la maglia di Tortona contro Brindisi, realizzando, da MVP, 23 punti (6/8 da 2; 2/5 da 3) in 26 minuti di gioco, conditi da 4 rimbalzi e 3 assist per un complessivo 23 di valutazione.

Nella passata stagione, invece, sono stati 24 i punti segnati da Harper nel match contro un’altra ex, il Limoges, firmando a novembre la vittoria casalinga 80-78, grazie ad un mortifero 4/8 da 2 e 5/6 da 3 punti.