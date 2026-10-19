Coach Nanni: “Unieuro eccellente in attacco per 35 minuti”

Rilassato, sereno, orgoglioso dei suoi ragazzi. Francesco Nanni si gode un’Unieuro che sta maturando in fretta e che riesce ad esprimere in campo ciò che lui si aspetta da lei e le chiede. L’esame della reazione alla prima sconfitta stagionale è superato a pieni voti.

«Sono molto contento, specialmente perché nella ripresa abbiamo fornito una performance difensiva adeguata a ciò che vogliamo essere, lasciando a Rieti appena 27 punti e facendo un grande sforzo su Green - afferma il tecnico romagnolo - in attacco siamo stati eccellenti per 35 minuti, con un solo passaggio a vuoto a inizio 3° periodo, e perdendo appena 10 palloni, pochissimi per il ritmo che vogliamo tenere, a fronte di 22 assist. E poi abbiamo 6 giocatori in doppia cifra».

Bravura di Forlì anche nei momenti in cui la Sebastiani, tra liberi guadagnati e triple di Piccin, ha provato a rifarsi minacciosa. In quei momenti la reazione c’è sempre stata e quella tra fine terza frazione e avvio della quarta con un quintetto formato da Pascolo, Perkovic e tre giovani, è stata l’emblema della filosofia di Nanni e della nuova Unieuro. «Abbiamo un infrasettimanale mercoledì prossimo a Vigevano - sottolinea il coach forlivese - ed era importante gestire i minuti e con l’assetto di Rieti siamo andati anche molto con Josovic da ala forte e lui ha risposto benissimo. Questa volta serviva questo, altre servirà altro, ma la versatilità è un’arma di questa squadra».

Infine, un giocatore come Josovic merita due parole in più, anche per come è rimasto in campo pur con 4 falli a carico (e senza essere panchinato per questo). «Ha fatto un’ottima partita dopo una bellissima settimana di allenamenti. Non sempre le due cose corrispondono, ma lui è stato bravo a trovare la partita in corsa e io sono davvero molto contento della sua prova».