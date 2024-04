Clima bollente a Vigevano e Unieuro senza Johnson per una giornata

Dopo il finale rovente del match vinto dall’Unieuro a Vigevano, a pagare in termini economici è la società lombarda e sotto l’aspetto sportivo quella biancorossa. Il giudice ha squalificato per una giornata Xavier Johnson per comportamento platealmente provocatorio nei confronti del pubblico di casa. Una sanzione che la Pallacanestro 2.015 non potrà commutare in multa in quanto Johnson era già stato squalificato per un turno dopo l’espulsione con Rieti nell’esordio della fase a orologio.

L’ala-pivot salterà la sfida di venerdì con Cantù per somma di squalifiche e per i romagnoli, già primi matematicamente, resta un’assenza pesante. Alla società di viale Corridoni arriva, poi, anche una pena pecuniaria di 417 euro per lancio in campo, da parte dei tifosi e senza colpire, di bicchieri di carta vuoti, mentre Vigevano per la reazione del proprio pubblico ai gesti di esultanza dell’ex veronese dopo i liberi dell’80-85, riceve una multa di 2.500 euro per proteste verso gli arbitri e perché «più individui, anche percuotendo il plexiglass a protezione della panchina avversaria, offendevano e minacciavano i tesserati ospiti ivi collocati, lanciando anche loro addosso diversi bicchieri di birra: episodio che comportava la sospensione della gara per circa 5 minuti fino all’intervento degli addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine».