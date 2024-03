Cinciarini, solo applausi per l’Unieuro che trionfa in Coppa: “Il gruppo sta dimostrando tanto”

Daniele Cinciarini ha solo applausi per il gruppo Unieuro dopo la conquista della Coppa Italia: “Cerco di dare sempre la mia esperienza al servizio della squadra: questo gruppo sta dimostrando tanto. Non vinci a caso nove partite punto a punto. Siamo arrivati fino a questo punto, ci meritavamo di vincere. Loro erano una grande squadra, nonostante l’assenza Aradori, per di più con un grande allenatore. Hanno lottato ma nell’ultimo quarto siamo saliti di livello. Io ci volevo essere perché il sogno poteva diventare realtà. La voglia? L’emozione è la stessa di quando avevo 20 anni. La carta d’identità è un numero. Io penso solo al presente”.