Cinciarini carica l’Unieuro: “Vigevano gioca duro e corre, ma noi dobbiamo vincere”

Dopo la sconfitta di Bologna, l’Unieuro Forlì si riaffaccia al Pala Galassi per ospitare l’Elachem Vigevano di coach Pansa (domenica ore 18). Così il coach Antimo Martino: “Torniamo a giocare in casa dopo due trasferte consecutive con il chiaro obiettivo di tornare a vincere. L’avversario ci ricorda un’intensa e combattuta serie playoff con tanti protagonisti che ancora oggi fanno parte del roster di Vigevano. Sappiamo che verranno a Forlì con grande determinazione, un motivo in più per farci trovare pronti e per fare tutto quello che servirà per portare a casa la vittoria.”

Daniele Cinciarini vuole un bel finale di anno solare: “Ci apprestiamo a finire l’annata 2024 con le ultime due partite casalinghe dell’anno. Nella prima affronteremo Vigevano, che conosciamo molto bene perché ha mantenuto lo stesso allenatore ed un nucleo importante della passata stagione. Sappiamo che Vigevano esprime un gioco molto duro e ama correre in contropiede. Dovremo certamente tenere molto alta l’attenzione. Dal canto nostro noi torniamo davanti al nostro pubblico, in casa nostra. Vogliamo ripartire dalla striscia di tre vittorie interrotta dalla sconfitta nel finale di supplementare a Bologna. Vogliamo tornare a vincere, davanti ai nostri tifosi, appena prima di Natale. Ci auguriamo che il pubblico sia sempre più numeroso e ci sostenga sempre di più.”