Cento-Unieuro: 50 biglietti per i tifosi forlivesi

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che, in vista della partita di domenica 27 aprile alle ore 18.30 a Cento, sono disponibili 50 biglietti, acquistabili esclusivamente in sede dalle 9 alle 12.30 di mercoledì 23 e giovedì 24 aprile. La disponibilità, nello specifico, riguarda 25 tagliandi a 15 euro, per il settore ospiti posto sopra alla panchina di Forlì, e 25 tagliandi a 31 euro per la tribuna fronte panchina ospite. L’acquisto prevede l’invio dei biglietti tramite messaggio sms sul telefono del destinatario.