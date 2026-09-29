Caso Carey Jr: l’Unieuro pensa a un Perkovic-bis

A volte ritornano? Sono giorni di riflessione per l’Unieuro, sospesa nella valutazione delle condizioni fisiche di Don Carey Jr e nella conseguente scelta sulla decisione da prendere quando si avrà più certezza su modalità e tempi di recupero dell’atleta. Nessuna scelta è stata ancora fatta, ma l’orientamento delle ultime ore porta a una sostituzione dell’esterno Usa. Temporanea e non definitiva, però. Sarebbe questo l’intendimento, evoluzioni positive del quadro permettendo, e il nome in cima all’agenda è quello della guardia croata Toni Perkovic fermo dopo la mezza stagione alla Fortitudo e il mancato ingaggio della Virtus Roma che in estate lo aveva sondato.

Perkovic arrivò a Forlì in una situazione analoga il 4 novembre 2024 per sostituire Shawn Dawson, ma poi restò sino a fine stagione. Ora sarebbe disponibile a tornare con un nuovo contratto non garantito, ma va trovata la quadra economica e se il suo nome pare in pole position, la società guarda ancora anche altrove. Serve un comunitario, però, e in giro c’è poco. O un italiano, ma adattabile alle esigenze sarebbe solo Tommaso Laquintana.

Oggi, intanto, scatta la prevendita per il match di sabato con Cento e allo stand allestito al centro commerciale Puntadiferro, dalle 17 alle 19.30, sarà possibile acquistare i biglietti o sottoscrivere l’abbonamento stagionale.

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