Bob McAdoo piange Fabrizio Borra: “Fai buon viaggio fratello”

Bob McAdoo, ex campione di basket, per anni stella della Nba (ha giocato con Knicks, Celtics, Pistons, Lakers e 76ers, tanto per fare i nomi delle franchigie più importanti) e poi in Italia con le maglie di Olimpia Milano, Filanto Forlì e infine Fabriano. Mc Adoo ha inviato una lettera dopo aver saputo della morte di Fabrizio Borra. Ecco il testo: “Fabrizio ci ha lasciati. Con immenso dolore e profonda tristezza mi unisco alla famiglia per porgere il sommo saluto non solo ad un grande amico, ma ad un fratello: una persona straordinariamente generosa, ed incredibilmente autentica. Ci siamo conosciuti 35 anni fa quando arrivai alla Filanto Forli, e lui da subito conquistò la mia fiducia per la sua professionalità anche nell’affrontare le cose più banali, la dedizione, e la competenza con cui si prendeva cura di noi atleti. Anche allora si differenziava per l’autentica passione e per l’entusiasmo con cui affrontava il lavoro e per la sua capacità singolare di far sentire ognuno di noi fondamentale. Sin da quel momento è nata una amicizia sincera che nel tempo ha coinvolto anche le nostre famiglie. Un legame forte, solido ed autentico, durato negli anni. Persona straordinaria e lungimirante, la cui determinazione nel tempo, gli ha consentito di ottenere successi e soddisfazioni personali, con non pochi sacrifici, ma sempre con il sostegno dell’inseparabile e amata compagna Enia. Ammirazione e stima sono arrivati sia dal mondo dello sport che da quello dello spettacolo, ma anche da tutti quelli che come me, mia moglie ed i miei figli, hanno beneficiato dei suoi consigli e trattamenti terapeutici, che continueranno con Luca e Daniele come Fabrizio ha voluto.

Ci mancherai Fabrizio. Ci mancherà la tua simpatia, la tua grande umanità, la tua capacità di esserci sempre, di tendere la mano per offrire il tuo aiuto, come hai costantemente fatto sin da quando le nostre strade si sono incrociate. Fai buon viaggio fratello. Bob McAdoo”.