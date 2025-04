Biglietti Unieuro Forlì-Fortitudo: divieto di vendita ai residenti in provincia di Bologna

È partita oggi, lunedì 7 aprile, alle 10 la prevendita per l’attesissimo derby Unieuro Forlì – Fortitudo Bologna, in programma domenica 13 aprile 2025 alle ore 20.00 all’Unieuro Arena. I tagliandi non saranno vendibili ai residenti nella provincia di Bologna e l’acquisto sarà soggetto alla presentazione di un documento d’identità. Ai tifosi della Fortitudo sono stati concessi 450 biglietti, che verranno gestiti direttamente dalla tifoseria organizzata. . Non sarà attivata la prevendita online. Sarà possibile acquistare il proprio biglietto esclusivamente nelle modalità di seguito indicate.