Biglietti Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna: dal 16 aprile via alla prevendita

La prevendita in vista del derby Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna in programma domenica 26 aprile alle ore 18 all’Unieuro Arena aprirà per i soli tifosi forlivesi giovedì mattina 16 aprile. La Pallacanestro 2.015 Forlì ricorda ai propri tifosi che, secondo il “Protocollo d’intesa per l’introduzione di misure organizzative relative ai campionati maschili di Serie A, A2 e B” siglato da FIP, LBA e LNP con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è stato disposto l’obbligo del biglietto nominale per l’acquisto dei tagliandi relativi alle singole partite.

Sulla base di tale disposizione, i tifosi dovranno presentarsi all’acquisto muniti di documento d’identità in corso di validità e verranno richiesti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso per ciascun biglietto emesso.

Si consiglia fortemente l’acquisto presso le rivendite e la piattaforma online VivaTicket evitando l’acquisto, peraltro meno conveniente, alla biglietteria dell’Unieuro Arena il giorno della partita.

Biglietteria online al seguente link https://bit.ly/TickOL-2425. Prevendita aperta anche in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket e ricevitorie Sisal, oltre che presso la sede, in viale Corridoni 10 a Forlì, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Il giorno della partita la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà al mattino 10.00 - 12.30 con i tagliandi in vendita ancora al prezzo più conveniente; e come di consueto alle ore 17.00, un’ora prima della palla a due, con i biglietti al costo meno conveniente.

Per la tifoseria ospite la società è in attesa delle disposizioni della Questura di Forlì in merito a modalità di acquisto e numero di biglietti concessi, che verranno resi noti nei prossimi giorni, al termine del tavolo tecnico.