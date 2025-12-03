Biglietti Unieuro Forlì-Estra Pistoia: via alla prevendita

È aperta la prevendita in vista della partita Unieuro Forlì-Estra Pistoia in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20.45 all’Unieuro Arena.

I tifosi dovranno presentarsi all’acquisto muniti di documento d’identità in corso di validità e verranno richiesti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso per ciascun biglietto emesso. Si consiglia fortemente l’acquisto presso le rivendite e la piattaforma online VivaTicket evitando l’acquisto, peraltro meno conveniente, alla biglietteria dell’Unieuro Arena il giorno della partita. Per tutta la durata del campionato 2025/26 l’acquisto dei biglietti per le singole partite sarà più conveniente se effettuato durante la settimana.

Si ricorda infine agli studenti universitari di presentarsi muniti di badge universitario e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso.

Biglietteria online attiva al seguente link https://bit.ly/TickOL-2425. Prevendita aperta anche in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket e ricevitorie Sisal, oltre che presso la sede, in viale Corridoni 10 a Forlì, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Il giorno della partita la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 19.45, un’ora prima della palla a due.