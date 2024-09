Biglietti Unieuro-Cento, la prevendita parte il 25 settembre

In casa Unieuro sta per partire la prevendita in vista della prima partita casalinga della stagione 2024/25, Unieuro Forlì – Sella Cento, in programma mercoledì 2 ottobre alle ore 20.30. Da domani, 25 settembre ore 09:00, sarà possibile acquistare il biglietto sia online, al seguente link https://bit.ly/TickOL-2425, che in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket e ricevitorie Sisal.

Il giorno della partita, la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 19:30.

Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto.

In particolare, per l’acquisto dei biglietti universitari, presentarsi muniti di badge universitario e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso.

Si ricorda infine di portare la ricevuta di pagamento da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto.

I prezzi

PARTERRE GOLD 70,00 €

PARTERRE ROSSO 50,00 €

PARTERRE LOW COST 40,00 €

CENTRALE NUMERATO 32,00 €

CURVA NUMERATA 25,00 €

TERZO ANELLO 15,00 €