Biglietti RivieraBanca Rimini-Unieuro Forlì: via alla prevendita per i tifosi ospiti

Domenica alle 18 c’è il derby romagnolo Rimini-Forlì al Flaminio. Via alla prevendita per i tifosi forlivesi. Sono disponibili biglietti per la tribuna (numerati) al costo di 45 euro e biglietti non numerati al costo di 21 euro. Non ci sono riduzioni sui prezzi dei biglietti.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso la sede della Pallacanestro 2.015 (Viale Filippo Corridoni, 10) a partire da domani pomeriggio, mercoledì 23 ottobre, dalle ore 17 alle 20, e nelle giornate successive negli orari di apertura (8.30-12-30) fino ad esaurimento.

Ogni persona potrà acquistare massimo 2 tagliandi, per consentire a tutti l’acquisto dei biglietti per la gara.

Sarà possibile solo il pagamento in contanti.

I biglietti non saranno acquistabili né online, né il giorno della partita al PalaFlaminio.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la segreteria al numero 0543/1753333 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it