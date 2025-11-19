Biglietti Fortitudo Bologna-Unieuro Forlì: 100 posti per i tifosi biancorossi

Pallacanestro 2.015 Forlì comunica l’apertura della prevendita in vista di Fortitudo Bologna - Unieuro Forlì di domenica 23 novembre alle ore 18.00. In seguito all’incontro tenutosi tra i vari rappresentanti delle Questure e dei Club, la vendita dei 100 biglietti disponibili nel settore ospiti è aperta esclusivamente on line su Vivaticket.

La disponibilità dei tagliandi viene così suddivisa: 50 biglietti a 20 euro l’uno e 50 biglietti per la tifoseria organizzata con apposito codice, che verrà comunicato alla tifoseria stessa contattando il Fortitudo Store tramite email (store@fortitudobologna.it). Questi tagliandi saranno disponibili fino alle ore 23:59 di giovedì 20 novembre. Gli eventuali tagliandi rimasti invenduti saranno disponibili dalla mattinata di venerdì 21 fino alle ore 19:00 di sabato 22 (termine ultimo di fine prelazione per gli ospiti).