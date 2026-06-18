Berdini conquistato dall’Unieuro: “Mi sono sentito subito super apprezzato” VIDEO

L’Unieuro ha presentato ufficialmente alla stampa il figlio d’arte Nicola Berdini: “Sono molto felice ed entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera, soprattutto di farlo in una società come quella di Forlì. Perciò ringrazio il presidente, Gigi, Alessandro e tutti quelli che mi hanno voluto. Mi sono sentito fin dal primo colloquio super apprezzato e questo per un giocatore è davvero importante. Quella che ci attende sarà sicuramente una stagione complicata perché il livello del campionato è davvero alto, ci saranno tante squadre che vorranno competere per risultati importanti. Credo che se riusciremo a creare un bel gruppo coeso dove tutti vanno nella stessa direzione, con le idee del coach potremmo toglierci delle belle soddisfazioni”.