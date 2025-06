Basket, Unieuro: il 2.15 Mariuzzo agli Europei Under 20

Il giovane gigante biancorosso (215 centimetri) in azzurro. La Pallacanestro Forlì 2.015 è orgogliosa di comunicare che il giovane pivot classe 2006 Alberto Mariuzzo è stato chiamato a vestire la maglia della Nazionale Under 20 in preparazione degli Europei di categoria, che si terranno a Heraklion, in Grecia, dal 10 al 21 luglio. La Nazionale si radunerà il 21 giugno a Colalzo di Cadore, dove fino al 9 luglio preparerà la kermesse continentale prendendo parte ad un torneo internazionale insieme a Grecia, Germania e Romania, che si terrà dal 27 al 29 giugno. Quindi, un doppio confronto con la Serbia, 4 e 5 luglio, che precederà gli ultimi allenamenti che consentiranno a coach Alessandro Rossi di selezionare, tra i 21 atleti convocati, coloro che prenderanno parte all’Europeo Under 20.