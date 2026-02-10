Basket serie A2, Per l’Unieuro il dopo-Pistoia porta in dote due buone notizie

È e sarà sempre vero che con i “se” e con i “ma”, non si fa la storia, ma la sconfitta maturata domenica dall’Unieuro sul sempre avverso campo di Pistoia, non si porta dietro l’abituale carico di dubbi, incertezze e nodi mai sciolti di tante altre trasferte di questa stagione, bensì una sensazione di possibilità sfumata o non colta. Non è detto faccia meno male, ma almeno non rappresenta un ritorno alle origini dei problemi che faticosamente i biancorossi stanno provando a superare.
Manca ancora molto affinché possano essere lasciati alle spalle e a ben guardare la sconfitta del Pala Carrara obbliga d’ora in poi i romagnoli a dimostrarsi all’altezza delle primissime a partire dal derby del Flaminio di domenica e anche a batterne più d’una per centrare la salvezza diretta.
Sì, perché d’ora in poi arriveranno quasi solo sfide di questo livello, gli scontri diretti si esauriscono alla trasferta di Ruvo e al match casalingo con Roseto, allora è netta la sensazione che Forlì abbia raccolto meno di quanto sarebbe stato necessario ai suoi bisogni in questa prima fase del ritorno.