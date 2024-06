Basket serie A2, L’Unieuro è costretta a salutare Zampini

Una pesca che si rivelata miracolosa sul mercato estivo dello scorso anno, una scommessa non solo vinta, ma addirittura stravinta dall’Unieuro: Federico Zampini è stato questo per la squadra biancorossa nell’ultimo campionato.

È stato non solo il giocatore italiano rivelazione di Forlì, ma probabilmente dell’intera seria A2, al punto che il suo rendimento è andato persino troppo al di là delle aspettative iniziali e, ora, lo spinge lontano dalla Pallacanestro 2.015. Definitivamente.

Antimo Martino non potrà più contare sulle scorribande del play-guardia che, in 44 partite disputate senza più patire quegli infortuni che ne avevano rallentato l’ascesa nei tre anni precedenti, ha messo a segno 10 punti di media, catturando 4 rimbalzi, distribuendo 3.2 assist e recuperando 1.2 palloni per una valutazione media complessiva di 13.75.

Sfruttando la clausola d’uscita a proprio favore che era stata apposta solo per la serie A sul suo contratto biennale, Zampini ha comunicato alla società biancorossa l’intenzione di non proseguire la propria avventura forlivese e di firmare per la Vanoli Cremona. La stessa che aveva già attratto a sé Nate Adrian l’estate scorsa e che ora ha puntato forte su un’altra sorpresa dell’ultimo campionato: il centro di Torino, Federico Poser.

Ora che succede?

A questo punto, il reparto esterni di Forlì è tutto da ripensare e rifare? Sì, se si eccettua il dubbio su capitan Daniele Cinciarini, salutano anche Allen (giocoforza), Valentini (su cui spinge Torino) e Tassone. Trovare un elemento con le caratteristiche di Zampini è quasi impossibile e i rumors parlano comunque di Diego Monaldi (concupito da Rieti, però) che vanta sì due campionati vinti a Napoli e Scafati, ma è fondamentalmente un tiratore. Sembra più simile a Valentini, dunque.

Il mercato però è appena iniziato e solamente Orzinuovi di coach Franco Ciani ha già inserito pedine importanti come Guariglia, Pepe e Vencato. Per adesso comunque, il roster forlivese può contare su Luca Pollone e Daniele Magro: possibile che a breve si aggiunga almeno un’altra conferma per non dovere iniziare quasi da zero sotto l’aspetto tecnico.