Basket, il 30 agosto il primo Memorial Nicolò Ulivi tra Unieuro Forlì e Cento

Mantenere il ricordo di una persona speciale, scomparsa troppo presto, trasformando il dolore in un gesto solidale che guarda al futuro. A Forlì Nicolò Ulivi, morto a 27 anni in un incidente con la sua moto il 24 maggio del 2024, era conosciuto e amato. In particolare nel mondo della pallacanestro, che ha praticato diventando poi fotografo e immortalandola nei suoi scatti. Ed è proprio dal mondo della pallacanestro, dalla sua famiglia e dai suoi amici che arriva la “palla a due” per mantenerne vivo il ricordo.

Dopo le mostre e i concorsi di fotografia arriva infatti il primo Memorial Nicolò Ulivi in occasione del match all’Unieuro Arena contro Cento il 30 agosto alle 20. Con tanto di maglietta celebrativa a cinque euro e donazioni per raccogliere fondi per il progetto “Ettore un sorriso per l’Africa” e sostenere l’ospedale realizzato in Tanzania. “C’è grande commozione”, sottolinea questa mattina alla stampa l’assessora alla Scuola del Comune di Forlì Paola Casara, che “rivede il sorriso di Nicolò in tanti momenti”. Ma il dolore si è trasformato in “qualcosa di positivo, che guarda al futuro”, in questa iniziativa, aggiunge, “ci sono tanto pensiero e tanto cuore”, con la pallacanestro ad unire tutta la città. L’assessore allo Sport, Kevin Bravi, Nicolò l’ha conosciuto attraverso “racconti e testimonianze d’affetto, una figura importante che vive con noi e ci aiuta rendere lo sport utile e solidale”.

La pallacanestro in città, continua, è “in ottime mani, rappresenta i valori di Forlì” e il Memorial sarà anche l’occasione per vedere alla prova una squadra tutta nuova contro un’avversaria dello stesso campionato. Tuttavia, i rapporti tra le due tifoserie non sono ottimali e la partita è stata attenzionata dall’Osservatorio nazionale.