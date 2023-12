Basket A2, Unieuro, un sabato sera contro Cento. Valentini: “Occhio, hanno già battuto Verona e Trieste”

Prima giornata del girone di ritorno per l’Unieuro Forlì, che domani sera nell’anticipo della 12a giornata (ore 20.30, Unieuro Arena) affronta una pericolosa Sella Cento a caccia di punti salvezza e reduce da due vittorie consecutive. Così il coach Antimo Martino: “Iniziamo il girone di ritorno affrontando una squadra molto solida che probabilmente arriverà senza un giocatore importante ( la guardia statunitense Wendell Mitchell, ndr) però sono sicuro che non verrà a Forlì per renderci la vita semplice. Parliamo di una squadra che è già stata capace di battere Trieste e Verona in trasferta e quindi una partita da affrontare con grande attenzione. Noi veniamo da una settimana complicata perché tre giocatori e due membri dello staff sono stati influenzati ma per fortuna ieri siamo riusciti a recuperare tutti per l’allenamento anche se abbiamo Zilli non al meglio per un affaticamento alla schiena. Senza alibi ora il nostro obiettivo è arrivare alla partita il più preparati possibile perché ovviamente vogliamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi.”

Anche il play Fabio Valentini tiene alta la guardia: “Sappiamo che Cento è una squadra con ambizione e che ha giocato tutte le partite punto a punto. E’ riuscita ad andare a vincere a Verona e ha vinto in casa con Trieste. Per questo dobbiamo scendere in campo con la massima determinazione, come abbiamo fatto all’andata. Per noi sarà la prima di tre partite in una settimana e vogliamo partire con il piede giusto.”