Basket A2, Unieuro, niente trasferta a Bologna per i tifosi. Nicosanti: “Una sconfitta per la pallacanestro”

Mercoledì 11 ottobre niente viaggio in casa Fortitudo per i tifosi dell’Unieuro: oggi è arrivata l’ufficializzazione del divieto di trasferta. Amaro il commento del presidente Giancarlo Nicosanti: “Apprendiamo con stupore il divieto per i nostri tifosi di poter partecipare alla trasferta di Bologna. Lo rispettiamo come abitualmente rispettiamo le decisioni delle autorità, ma riteniamo che questo rappresenti una sconfitta per il mondo della Pallacanestro. Speriamo che tale decisione possa rimanere una eccezione e non diventi una regola. Oltre al danno economico che questi divieti portano alla società, esiste un danno per tutte le persone che amano la Pallacanestro.”