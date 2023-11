Basket A2, Unieuro multata di 1.327 euro per l’accendino contro Gaspardo. Nicosanti: “Ci vuole rispetto per chi lavora in campo”

L’accendino che ha colpito al petto Gaspardo durante il vittorioso match di domenica scorsa contro Udine è costato all’Unieuro Forlì 1.327 euro di multa. Nessuna squalifica del campo per il club biancorosso. Questo il commento del presidente Nicosanti: “Sono prima di tutto a ringraziare i nostri tifosi per lo splendido palazzetto che ci riservano ad ogni partita che disputiamo all’Unieuro Arena. Abbiamo superato i 2.000 abbonati e abbiamo circa 3.000 tifosi ogni domenica. Il pubblico deve continuare ad essere il nostro sesto uomo e a dare la carica alla squadra per vincere partite come quella di domenica scorsa contro Udine. Non possiamo però permetterci brutti episodi che trascendano la correttezza, come il lancio di oggetti in campo, tra cui un accendino che ha colpito un giocatore, fortunosamente senza gravi conseguenze, accaduto proprio domenica. Abbiamo già pagato lo scotto della squalifica del campo e non possiamo permettere che accada di nuovo. Chiedo maggiore rispetto per chi sul campo e intorno al campo ci lavora, ogni domenica. Forza Forlì.”