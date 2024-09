Basket A2: Unieuro, Del Chiaro si presenta: “Grandi potenzialità”

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha presentato ufficialmente Angelo Del Chiaro con una conferenza stampa tenutasi presso l’azienda cesenate Nav System, partner biancorosso in partnership con Isolcenter, azienda da anni sostenitrice della pallacanestro forlivese.

Il General Manager della Pallacanestro Forlì 2.015 Renato Pasquali: “Oggi presentiamo Angelo Del Chiaro, il nostro gigante buono. Angelo ha tutte le qualità per vivere di prepotenza, ma ancora non lo sa. Ci auguriamo che lo impari rapidamente. Avendo negli anni allenato giocatori che hanno fatto parte della Nazionale e che hanno anche giocato in NBA, mi sento di dire che Angelo ha le medesime qualità e lo stesso potenziale per poter aspirare a diventare un giocatore di quel tipo. Dipende tutto da quanto ci crederà lui. E’ un grande lavoratore, lo vedo in palestra, ma alla fine si diventa giocatori se uno lo desidera ed ambisce a diventarlo. Se Angelo lo desidererà, potrà raggiungere quel livello. Angelo ha deciso di uscire dalla sua comfort zone, Pistoia, dove era considerato un buon giocatore, ma non un giocatore “capo” come diciamo in gergo. Qui a Forlì dovrà imparare ad essere un giocatore “capo”, ovvero quel tipo di giocatore che si riconosce per personalità e iniziative, oltre che per le sue capacità fisico-tecniche. Questo sarà il suo prossimo step di crescita. Per Angelo, che abbiamo fortemente voluto, abbiamo rinunciato di andare su chimere, per avere un giocatore del 2001, giovane, che dovrà e potrà sbocciare quest’anno, così come ho già detto di Parravicini, per dare quel valore aggiunto che ci può servire per fare quello step che magari abbiamo mancato negli anni passati. Credo che Angelo sia nel posto giusto nel momento giusto. Adesso toccherà a lui.”

Angelo Del Chiaro, pivot della Pallacanestro Forlì 2.015: “Dopo 10 anni a Pistoia, nei quali ho conosciuto Forlì come avversario, riconoscendola sempre un grande avversario, mi ha fatto molto piacere ricevere la chiamata di Antimo Martino, che è stato chiaro fin da subito sull’obiettivo di quest’anno, ricollegandosi alle ultime due stagioni, due grandi stagioni per Forlì. Purtroppo è mancato l’ultimo passo. Sono convinto di questa squadra e delle potenzialità che abbiamo. Ringrazio fortemente Renato per la fiducia, così come ringrazio coach Martino e tutto lo staff, oltre che i miei compagni di squadra, perchè ritengo che la fiducia tra compagni di squadra sia fondamentale per andare lontano.”