Basket A2, tutte le trasferte dell’Unieuro al cinema Cineflash di Forlimpopoli

Dopo il grande successo riscontrato nella passata stagione durante i playoff, con ben due sale gremite e oltre 700 tifosi a seguire le gesta dei biancorossi nella postseason segnata dall’alluvione, quest’anno la Pallacanestro Forlì 2.015 estende l’accordo con Cineflash a tutta la stagione. A partire da Umana San Giobbe Chiusi-Unieuro Forlì in programma domenica 12 novembre alle ore 18, infatti, sarà possibile seguire le partite in trasferta dei biancorossi al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5 euro e potrà essere acquistato direttamente in cassa oppure online cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash fino ad esaurimento posti. Alle partite della Pallacanestro Forlì 2.015 verrà riservata una sala.