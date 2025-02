Pallacanestro Forlì 2.015 ha appena comunicato “di aver raggiunto un accordo per la transazione del contratto con l’atleta Shawn Dawson. La società biancorossa ringrazia il giocatore e formula il più sincero augurio per il prosieguo della carriera”. Si interrompe quindi così il rapporto tra l’Unieuro e l’israeliano, tormentato da problemi di natura fisica fin da quando è arrivato in Romagna.