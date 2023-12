Basket A2, “porta un giocattolo per Pediatria”: l’iniziativa di Natale dell’Unieuro contro la Fortitudo

In occasione della gara di domenica 10 dicembre contro la Fortitudo Bologna, l’Unieuro propone una nuova iniziativa a sostegno del reparto di pediatria dell’ospedale “Morgagni - Pierantoni” di Forlì. All’ingresso dell’Unieuro Arena saranno presenti dei contenitori, nei quali i tifosi biancorossi che presenzieranno alla partita potranno lasciare giocattoli nuovi. Questi giocattoli saranno poi raccolti e donati al reparto di pediatria del nosocomio forlivese. Non verranno accettati dal reparto pediatrico né peluches né giochi usati anche se in buono stato. Oltre ai giochi che saranno inseriti nella ludoteca del reparto, si chiede di porre attenzione anche alla sala d’attesa del Pronto Soccorso riservata ai pazienti più piccoli, dove possono essere destinati album da colorare, matite colorate, libri per i più piccini e quanto possa confortare i bambini durante l’attesa.

Un piccolo gesto, per regalare un sorriso in occasione delle festività natalizie: la famiglia biancorossa è pronta a dimostrare ancora una volta di avere un grande cuore.