Non poteva trovare modo migliore per celebrarli e festeggiarli. Anzi era l’unico modo possibile affinché passato, presente e futuro si legassero tra loro senza che la nostalgia e il mero ricordo fine a se stesso, prevalessero nello stato d’animo di una città che guarda molto spesso (a volte troppo) alle proprie spalle, ma che avrebbe (anzi ha) un gran bisogno di vivere di oggi, e soprattutto, di domani.

Mercoledì sera, 21 maggio, ricorrevano i 30 anni esatti dall’ultima promozione in serie A del basket forlivese e ieri, 22 maggio, la Pallacanestro Forlì 2.015 ha spento le sue prime 10 candeline. Due ricorrenze che l’impresa dell’Unieuro a Cividale ha onorato al meglio, per non dire al massimo visto che, come regalo, non ne è derivata solo una semifinale promozione, ma un derby di semifinale contro Rinascita Basket Rimini. La serie che tutti i tifosi, dell’una e dell’altra sponda, si auguravano di vedere e di vivere, quella che per Rimini può voler dire una rivincita attesa dal 1995 e, per Forlì, riaffermazione dopo 30 anni da quel 3-0 firmato Olitalia e Andrea Niccolai. L’uomo che, non a caso, il 22 maggio 2015 era presente al tavolo del Municipio assieme a Giuseppe Rossi, Giuseppe Silvestrini, Giancarlo Nicosanti, Gigi Garelli e l’allora presidente di Lnp, Pietro Basciano, nel tenere a battesimo di fronte al sindaco Davide Drei e all’assessore allo Sport, Sara Samorì, una nuova società nata dalle ceneri del disastro Fulgor Libertas e dall’onta Massimiliano Boccio.

Quella società, ripartita dal diritto di serie B di Lugo, pochi giorni dopo prenderà il nome di Pallacanestro 2.015 attraverso un sondaggio cui parteciparono, invero, pochi “speranzosi”. Quella società, però, 10 anni dopo è in semifinale per la serie A e di nuovo contro Rimini e, nel frattempo, è risalita in A2 al primo colpo, ha conquistato due Coppe Italia, ha disputato nel 2023 una finalissima per la serie A. Ora vuole provare a giocarsela di nuovo, ma intanto, quello che ha potuto festeggiare ieri, è stato davvero un buon 10° compleanno.