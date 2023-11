Basket A2, Martino: “Unieuro, peccato avere smesso di giocare a Trieste”

Una sconfitta che servirà d’insegnamento all’Unieuro. Questo, almeno, è l’auspicio in casa forlivese dopo il ko del Pala Rubini giunto al termine di un match nel quale i biancorossi hanno saputo dare battaglia, resistere e rispondere, ma che ha avuto 4’ finali non all’altezza. La lezione, dunque, è che le partite si giocano sempre al massimo sino all’ultimo secondo.

Il tecnico biancorosso Antimo Martino è, sostanzialmente, di questa idea. «Sono dispiaciuto per gli ultimi nostri minuti perché secondo me, quando ci siamo resi conto che la partita era andata in mano a Trieste abbiamo smesso di giocare, abbiamo commesso almeno tre falli di frustrazione andando ad ampliare il divario in modo ingiusto rispetto a quanto la gara aveva detto sino al 36’. Questo finale mi rammarica, non abbiamo dimostrato grande maturità».

Sì, anche perché in precedenza non era stata la migliore Forlì possibile, eppure era stata sempre col fiato sul collo degli avversari. «Non abbiamo giocato una partita bellissima, ma con caparbietà, voglia e molta tattica per limitare il valore dei giocatori triestini, siamo stati bravi a tenere il match in equilibrio. Abbiamo anche il rammarico di tiri che hanno avuto ben poca fortuna, ma adesso è già il momento di guardare avanti e lavorare pensando al prossimo match». Il bilancio a fine andata resta comunque «molto positivo, avremmo firmato per essere in questa posizione avendo una squadra completamente cambiata per qualità e caratteristiche e con ancora tanti problemi fisici che nella quotidianità ci condizionano».