Basket A2, Martino: “Unieuro brava a rimanere dentro la partita con grande determinazione”

“Una partita infinita”. Antimo Martino non può che iniziare in questo modo dopo la vittoria della sua Unieuro dopo due supplementari a Lecce contro Nardò (107-114). “La gara nella sua seconda parte ha preso la via dell’equilibrio per merito di Nardò. Per quanto ci riguarda, sono contento di come avevamo iniziato, rispettando ciò che volevamo fare in attacco e parzialmente in difesa. Il secondo tempo invece non è stato di livello: riconosco i meriti di Nardò, ma noi dietro siamo stati poco consistenti. Alla fine siamo stati bravi a rimanere dentro la partita con grande determinazione. In definitiva, di questa gara salvo il primo tempo e i minuti finali. Siamo contenti avere mosso ancora la classifica, complimenti a Nardò e a Stewart per la prestazione”.