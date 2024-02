Basket A2, l’Unieuro pronta ad alzare la guardia per respingere l’assalto di Agrigento

Le occasioni? Bisogna sapersele meritare. È questo il mantra che accompagna oggi l’Unieuro sul volo che la condurrà in Sicilia per la partita di domani in casa della Moncada Agrigento. Un match sulla carta favorevole ai biancorossi, ma è più in generale il calendario della seconda giornata della fase ad orologio a fare l’occhiolino a Cinciarini e compagni.

Comparando partite in programma e classifica del girone Rosso cui, come da formula, si aggiungono i punti conquistati in questa ulteriore tranche di campionato, la possibilità di conquistare altro terreno su almeno un paio di concorrenti dirette c’è eccome. Probabilmente non ancora su Udine terza della classe che, comunque, posticipa al 6 marzo il suo match al domicilio del fanalino di coda Latina e difficilmente sulla Fortitudo, sua immediata inseguitrice che sale a Casale Monferrato, però l’ipotesi di passare da 6 a 8 punti di vantaggio su Verona e scavare un solco di ben 12 punti tra sé e Trieste, non è peregrina visti gli impegni degli scaligeri a Trapani e dei giuliani a Cantù. Per l’obiettivo della difesa del proprio primo posto sino all’ imbocco dei play-off, sarebbero scarti difficilmente colmabili.

Tutto, però, passa da una prova “da capolista” della Pallacanestro 2.015 su un campo notoriamente caldo come quello di Porto Empedocle. È lì che gli agrigentini costruiscono da sempre le loro fortune in campionato e la regola non si smentisce neppure in questa edizione del torneo: delle 6 vittorie ottenute sinora, 5 sono arrivate in casa e una di queste contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Per mettere in cascina quanti più punti possibile in vista della propria missione-salvezza, la squadra allenata da gennaio da Marco Calvani vivrà la sfida con l’Unieuro come una battaglia all’arma bianca. Decisamente meglio esserne consci ancor prima di salire la scaletta dell’aereo.

Certo è che dal punto di vista tecnico, ma forse ancor più dal lato fisico, i biancorossi hanno un vantaggio evidente da sfruttare. Quello della Moncada è stato il peggiore attacco del girone Verde in regular season (75.5 di media, perché di là si segna e si subisce di più), in più è la squadra che tira peggio dall’arco (32%) e che ha il peggiore indice di valutazione complessivo. Il dato da prendere con le pinze, invece, è quello dei rimbalzi: 37 a partita per un secondo posto nella speciale classifica dietro Trapani. Merito, soprattutto del centro statunitense Jakob Polakovich, che segna meno punti (10.3) di quanti rimbalzi catturi (10.5). le attenzioni difensive, però, andranno concentrate soprattutto sugli esterni Lorenzo Ambrosin (15.2 punti con 16 tiri a gara) e Dwayne Cohill (13.7 di media).

Anticipi di calendario

Se il 3° turno della seconda fase vedrà l’Unieuro giocare al Pala Galassi sabato prossimo alle 20.30 con quell’Urania Milano battuta giovedì in casa da Nardò nell’anticipo del programma del week-end, anche il big match della penultima giornata non andrà in scena alla domenica. Unieuro-Cantù sarà, infatti, l’anticipo televisivo su RaiSport venerdì 12 aprile alle 20.45.