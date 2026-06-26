Basket A2, l’Unieuro ingaggia l’ala-centro Giacomo Zanetti

La Pallacanestro Forlì 2.015 annuncia l’ingaggio di Giacomo Zanetti, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Ala/Centro di 205 cm, classe 2005, Zanetti arriva a Forlì dopo un percorso di crescita che lo ha visto mettersi in evidenza fin dalle giovanili della Vanoli Cremona. Nel corso delle ultime stagioni ha maturato importanti esperienze nei campionati senior con Piadena, Sansebasket Cremona e Treviglio, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama cestistico italiano.

Nel suo percorso figurano anche diverse convocazioni con le Nazionali Giovanili azzurre, fino alla conquista della medaglia d’oro con l’Italia agli Europei Under 20 del 2025. Giocatore moderno, capace di ricoprire più ruoli nel reparto lunghi, abbina atletismo, mobilità e intensità difensiva a un costante margine di crescita.

Le parole di Coach Nanni: «Sono molto contento di aver portato Giacomo a Forlì. Negli ultimi due anni ha dimostrato di essere uno dei migliori lunghi della Serie B Nazionale, nonostante la giovane età, e siamo convinti che sia pronto per la sfida della A2. È un agonista, un combattente, ma anche un giocatore capace di aprire il campo e ricoprire più ruoli, qualità importanti per la nostra squadra. Ho avuto la fortuna di condividere con lui l’esperienza dell’oro europeo Under 20 la scorsa estate e conosco bene il valore che può portare, dentro e fuori dal campo. Non vediamo l’ora di averlo con noi in palestra».

Zanetti sarà presentato lunedì alle ore 11.30 alla sede del partner Edil Esterni, in Gerolamo Cardano, 2D, Forlì.