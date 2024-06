Basket A2, l’Unieuro ha messo le mani sull’ala-pivot Raphael Gaspardo

Annunci, nessuno. Movimenti, tanti. Per descrivere gli ultimi giorni vissuti in casa Pallacanestro 2.015 Forlì, calza a pennello la celebre frase di Galileo «E pur si muove». Sì, perché al di là della mancanza assoluta di ufficializzazioni, la società di viale Corridoni sta facendo e ha anche già fatto molto per rinnovare profondamente la squadra, e non solo, in vista della competitiva stagione 2024-2025.

Affare fatto

Sono sostanzialmente tre le operazioni in entrata già condotte in porto dall’accoppiata Renato Pasquali-Antimo Martino. Già da tempo sono stati messi sotto contratto i 2001 Angelo Del Chiaro (nuovo centro titolare, da Pistoia) e Matteo Parravicini (play-guardia da Nardò) e ora si aggiunge anche un elemento di assoluto spessore come Raphael Gaspardo. Ala che il 3 agosto compirà 31 anni e fratello minore di quel David Gaspardo (classe 1989) visto nel 2008-2009 in maglia Vem Sistemi, arriva da due anni trascorsi a Udine dopo una lunga militanza in massima serie tra Cremona, Pistoia, Reggio Emilia e Brindisi e 6 presenze in Nazionale di cui 4 per le qualificazioni ai Mondiali nel 2023. Per averlo con un biennale, visti gli importi del suo precedente contratto in Friuli, Forlì ha sicuramente speso quanto mai per un italiano nel suo recente passato.

Lo ha fatto per assicurarsi un elemento esperto, di personalità, dinamico, con un buon tiro da fuori e che, in virtù dei suoi 2.07, da ala pivot sarà tatticamente prezioso. Sì, perché nonostante in A abbia dato il meglio da ala piccola, al piano di sotto gioca da “4” e per Forlì sarà il titolare del ruolo.

Questo cambia l’assetto rispetto agli ultimi due anni. Con Radonjic che ha già ufficialmente salutato la città sui propri canali social, Magro e Del Chiaro ad alternarsi in area, l’Unieuro andrà quasi certamente su un “3” straniero per replicare il modello della Napoli promossa con Jordan Parks o dell’ultima Trieste con Reyes affiancato a Candussi e Vildera. E Luca Pollone? Giocherà tanto come sempre.

Trattative

Mentre non trovano riscontri le voci sull’ala-pivot Simone Zanotti, Forlì ha sicuramente fatto un’offerta a Pierpaolo Marini, però la guardia ha chiesto tempo per valutarla assieme alle tante ricevute (anche da Rimini) dopo la promozione con Trapani.

Per la regia, invece, salgono le quotazioni di Riccardo Tavernelli, 33enne play “ragionatore” nelle ultime 5 stagioni a Tortona, ma Forlì segue anche altre piste non escludendo a priori di tenere Valentini.

Ecco Carraretto e Mulinacci

Cambi anche nello staff, con un nuovo preparatore atletico in sostituzione di Massimo Di Giovanni passato a Rimini. Si tratta di Jacopo Mulinacci, classe 1990 nelle ultime due annate a Cento. Inoltre ci sarà Marco Carraretto con mansioni da “team manager allargato”. Lascia la Fortitudo dove ha lavorato al fianco di Martino.