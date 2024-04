E’ finita 89-87 per l’Unieuro Forlì l’ultima partita della fase a orologio contro la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Da un lato i romagnoli primi in classifica, dall’altro i laziali che cercavano punti per l’accesso alla poule salvezza. Ora i forlivesi, inseriti nel tabellone oro, torneranno in campo il prossimo 5 maggio contro Vigevano per i play off.