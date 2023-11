Basket A2, Cinciarini: “Trieste è forte ma l’Unieuro si farà trovare pronta”

Una sfida di alto livello attende i biancorossi. L’ultima giornata del girone di andata chiama l’Unieuro Forlì alla difficile trasferta in terra giuliana contro la Pallacanestro Trieste (ore 18), terza big affrontata in trasferta dopo Fortitudo Bologna e Tezenis Verona. Così il coach Antimo Martino alla vigilia: “Sapevamo che il calendario ci avrebbe messo di fronte a due partite ravvicinate molto difficili. Il nostro obiettivo deve essere quello di affrontare Trieste con la stessa attenzione e la stessa mentalità con cui abbiamo giocato contro Udine, consci del fatto che farlo in trasferta contro una squadra di questo livello sarà ancora più difficile. Trieste ha un roster profondo in cui spiccano atletismo e talento. Ha tanti giocatori che potrebbero tranquillamente giocare, come del resto avveniva lo scorso anno, in LBA e quindi sicuramente per noi sarà un test molto difficile, che però vogliamo affrontare con determinazione e fare uno step in avanti nel nostro processo di crescita”.

Il capitano Daniele Cinciarini ha grande fiducia nel suo gruppo: “Domenica affronteremo una squadra, come Udine, tra le più attrezzate di tutta la A2, che vuole ritornare presto in LBA, con un organico molto lungo e di qualità. Non dà punti di riferimento con giocatori in particolare perchè tutti possono essere protagonisti e questo la rende una delle squadre più pericolose dell’intero girone. Giocheremo in un campo difficile, dove c’è tanta tradizione e tanta gente. Mentalmente abbiamo azzerato la vittoria con Udine, dalla quale dobbiamo trarre quanto di positivo fatto, consapevoli però dei tanti margini di miglioramento che abbiamo. Sarà un altro test importante e dovremo approcciare l’incontro da grande squadra. Ci faremo trovare pronti.”