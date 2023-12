Basket A2, biglietti RivieraBanca-Unieuro: a Forlì prevendita solo “in presenza”

Apre oggi la prevendita forlivese in vista del derby RivieraBanca-Unieuro in programma sabato alle 20.30 al Flaminio. Per l’occasione non sarà operativa la prevendita online ma ci sarà la vendita attiva esclusivamente presso la sede della Pallacanestro 2.015 in viale Corridoni 10, oggi e domani dalle 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento dei biglietti disponibili. I biglietti del Pala Flaminio disponibili saranno divisi in due settori: Settore non numerato (euro 18 intero, euro 10 under 14) e Parterre numerato (euro 40 intero, euro 20 under 14). La società invita i tifosi ad accertarsi della disponibilità dei biglietti contattando prima lo 0543-1753333 negli orari di apertura dell’ufficio.

In fase d’acquisto, inoltre, sarà necessario comunicare nome, cognome e data di nascita dell’utilizzatore del titolo di ingresso, e i biglietti dovranno essere pagati esclusivamente in contanti.