Masciadri e Aradori, “eroi” inattesi della vittoria dell’Unieuro Forlì sulla Reale Mutua Torino: 74-69

UNIEURO FORLÌ-REALE MUTUA TORINO: 74-69 (19-22, 35-36, 56-45).

UNIEURO: Harper 12 (1/2, 2/4), Stephens 10 (5/9), Pepe 9 (2/4, 1/6), Gaspardo 8 (3/6, 0/4), Tavernelli 8 (1/3, 2/4), Masciadri 12 (0/1, 4/4), Aradori 10 (1/5, 2/3), Pinza 3 (0/2, 1/2), Gazzotti 2 (1/1, 0/1). N.e.: Beruti, Dicorato Romano, Mustapha. Allenatore: Antimo Martino.

REALE MUTUA: Schina 16 (6/8, 1/6), Allen 14 (5/12, 1/2), Bruttini 5 (1/6), Severini 4 (2/2, 0/1), Teague 8 (2/4, 1/4), Massone 8 (3/9, 0/3), Tortù 5 (1/3, 1/2), Cusin 8 (4/6), Stazzonelli 1. N.e.: Eruke. Allenatore: Paolo Moretti.

L’Unieuro Forlì torna al successo, piegando in volata la Reale Mutua Torino. Tenuta inizialmente in piedi dalle triple di Masciadri (12 punti con 4/4 nel primo tempo), la squadra di Martino riesce a dare la spallata decisiva con un terzo periodo vicino alla perfezione, sublimato da un 8-0 firmato Aradori in 67 secondi: dal 48-43 del 28’27” al 56-43 del 29’34”. Forlì allunga all’inizio del 4° periodo sul 61-47 grazie a un 5-0 firmato Tavernelli e Stephens a cui però fa seguito un break di 0-8. Forlì risale in doppia cifra (65-55) ma qui resta 4 minuti senza segnare e una tripla di Allen a -3’40” dalla fine riapre del tutto la partita: 65-61. Una schiacciata di Stephens, un canestro di Pepe su rimbalzo offensivo e la tripla di Tavernelli incendiano Forlì, ma Torino grazie alla tripla di Teague si riporta a -3 all’inizio dell’ultimo minuto (72-69). Pepe sbaglia da tre, Teague lo imita a 12” dal gong con Severini che commette fallo sul glaciale Harper: 2/2 e 74-69. Torino ha ancora tempo per provarci da tre, ma le triple di Allen prima e di Teague sulla sirena non entrano.