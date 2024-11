Arriva Cantù e Martino chiede una reazione all’Unieuro: “In campo voglio una energia diversa”

Una sfida già molto delicata domenica al Pala Galassi. Vogliosa di riscatto l’Unieuro Forlì attende la corazzata Cantù (ore 18). Così il coach Antimo Martino: “Ci apprestiamo a disputare la quinta gara in 15 giorni affrontando quello che sulla carta è l’impegno più difficile di questo ciclo di gare ravvicinate. Cantù sta confermando tutto il suo valore grazie alla presenza nel roster di tanti giocatori che sono un lusso per questa categoria. Noi dopo l’ultima partita siamo obbligati ad entrare in campo con un livello di energia nervosa diversa, mettendo in campo quelle qualità che seppur in maniera poco continua abbiano dimostrato di avere. La ricerca di una regolarità e la capacità di reagire ai momenti di difficoltà sono gli aspetti su cui stiamo cercando di lavorare, aspetti determinanti in questo campionato che si sta dimostrando difficilissimo come da aspettative.”

Gli fa eco Daniele Magro: “Cantù è squadra di grande esperienza e talento che punta alla promozione. Grandi giocatori che arriveranno qui a Forlì per lottare su ogni pallone. Noi veniamo da una partita tutt’altro che brillante ad Udine e che ci ha fatto riflettere tanto. I tempi stretti certo non aiutano a correggere gli errori, ma domenica lotteremo su ogni pallone perchè abbiamo tanta ambizione e soprattutto tanta voglia di riscattarci. Sarà fondamentale l’apporto del nostro pubblico.”