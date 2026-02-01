Aradori strabiliante e tripla decisiva di Pepe: l’Unieuro piega Cento 90-88 VIDEO

Un super Antonio Aradori, ala classe 1988 dell’Unieuro Forlì, si carica la sua squadra sulle spalle e annichilisce con la bellezza di 31 punti personali gli avversari della Sella Cento, giunti al pala Galassi per l’ultimo match del campionato di Serie A2.
Una prestazione eccellente quella di Aradori, che spalanca la strada alla vittoria di Forlì, seppur solo all’ultimo respiro grazie alla tripla di Pepe . Il match si è chiuso sul 90-88 per i romagnoli, non senza sofferenza nell’arco dei 4 parziali.