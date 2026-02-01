Aradori strabiliante e tripla decisiva di Pepe: l’Unieuro piega Cento 90-88 VIDEO

Unieuro Forlì Basket
  • 01 febbraio 2026
Pietro Aradori (di spalle) e Demonte Harper, Unieuro Forlì (foto Fabio Blaco)
Un super Antonio Aradori, ala classe 1988 dell’Unieuro Forlì, si carica la sua squadra sulle spalle e annichilisce con la bellezza di 31 punti personali gli avversari della Sella Cento, giunti al pala Galassi per l’ultimo match del campionato di Serie A2.

Una prestazione eccellente quella di Aradori, che spalanca la strada alla vittoria di Forlì, seppur solo all’ultimo respiro grazie alla tripla di Pepe . Il match si è chiuso sul 90-88 per i romagnoli, non senza sofferenza nell’arco dei 4 parziali.

Tabellino

Unieuro Forlì - Sella Cento 90-88 (29-25, 17-21, 17-19, 27-23)

Unieuro Forlì: Pietro Aradori 31 (3/5, 5/9), Deshawn Stephens 14 (6/8, 0/0), Demonte Harper 10 (5/9, 0/4), Simone Pepe 9 (0/2, 1/7), Riccardo Tavernelli 8 (0/0, 1/2), Stefano Masciadri 7 (0/0, 1/2), Giulio Gazzotti 5 (1/4, 1/1), Tommaso Pinza 4 (1/2, 0/1), Raphael Gaspardo 2 (1/1, 0/1), Jeremy Berluti 0 (0/0, 0/0), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), David jack Bonomi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 29 / 38 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Giulio Gazzotti 8) - Assist: 18 (Demonte Harper 7)

Sella Cento: Stacy Davis iv 20 (3/13, 4/6), Gabe Devoe 15 (6/8, 0/2), Edoardo Tiberti 14 (7/8, 0/0), Nicolas Tanfoglio 12 (0/0, 4/5), Nicola Berdini 9 (2/2, 1/1), Luca Conti 6 (3/6, 0/1), Matteo Montano 6 (0/0, 2/5), Massimiliano Moretti 6 (3/4, 0/0), Abdel Fall 0 (0/1, 0/0), Gianmarco Arletti 0 (0/0, 0/1), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 14 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Stacy Davis iv, Edoardo Tiberti 5) - Assist: 26 (Gabe Devoe, Nicola Berdini 7)

