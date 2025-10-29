Allen e Harper, 30 punti in due: l’Unieuro non si ferma davanti al Gemini Mestre (85-80)

Unieuro Forlì-Gemini Mestre: 85-80 (25-19, 51-46, 70-65).

UNIEURO FORLÌ: Allen 16 (6/10, 1/3), Pepe 15 (1/2, 3/6), Harper 14 (4/8, 1/4), Gaspardo 12 (3/7, 2/6), Gazzotti 9 (2/3, 1/1), Del Chiaro 8 (4/6), Aradori 7 (1/3, 1/2), Tavernelli 4 (0/1, 1/1), Masciadri, Pinza, Bonomi, Beruti. Allenatore: Antimo Martino.

GEMINI MESTRE: Curry 19 (2/6, 4/11), Galmarini 11 (4/4, 1/3), Valsecchi 11 (1/2, 3/7), Giordano 11 (3/6, 1/3), Bonacini 8 (1/3, 2/5), Alipiev 7 (2/3, 1/3), Aromando 5 (2/5, 0/1), Bechi 4 (2/5), Kadjividi Boussounka 4 (2/3), Bizzotto, Reggiani. Allenatore: Mattia Ferrari.

ARBITRI: Pellicani, Lupelli, Biondi

TIRI LIBERI: Unieuro 13/18, Gemini 6/9

Seconda vittoria consecutiva per l’Unieuro Forlì, che piega la Gemini grazie ai 30 punti complessivi dei due americani Allen, recuperato in extremis, e Harper. In doppia cifra anche Pepe e Gaspardo, ma positive pure le prove di Gazzotti, Del Chiaro e Aradori.