Allen carica l’Unieuro verso Torino: “Siamo in crescita e non dobbiamo fermarci”

I biancorossi ora vogliono cavalcare l’onda. Nemmeno il tempo per festeggiare la seconda vittoria consecutiva in appena tre giorni, che l’Unieuro Forlì si appresta ad affrontare la seconda lunga trasferta della settimana. Destinazione, Torino (domenica ore 18 al Pala Gianni Asti). Così il coach Antimo Martino alla vigilia: “Torino si sta confermando una squadra solida, potendo contare su un gruppo di italiani che conosce molto bene questo campionato. I due stranieri arricchiscono sicuramente il roster, in particolare Robert Allen, che in questo momento è senza dubbio una delle sorprese del campionato. Per quanto ci riguarda le due vittorie consecutive sono state importanti sia in termini di classifica che per l’entusiasmo di un gruppo che sta crescendo partita dopo partita. Conosciamo le difficoltà della gara ma vogliamo provare ad allungare la striscia di vittorie.”

Kadeem Allen suona la carica: “Arriviamo da un momento positivo in virtù delle due vittorie nelle ultime due partite. Siamo in crescita e dobbiamo continuare su questa strada, avendo fiducia nel coaching staff e l’uno nell’altro. A Torino sarà una battaglia per quaranta minuti. Ci faremo trovare pronti”.