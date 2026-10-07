Adesso è ufficiale: la Pallacanestro Forlì 2.015 e Donald Carey hanno rescisso il contratto

La rescissione del contratto che legava la Pallacanestro Forlì 2.015 e Donald Carey ora è ufficiale. Lo ha comunicato il club biancorosso con questo commento del direttore sportivo Alessandro Bonotti: “E’ stata una decisione sofferta ma necessaria: Donald si è fatto apprezzare sia a livello umano che a livello professionale sin dal primo giorno ed era ben voluto da tutti nell’ambiente. Ci tengo pertanto a ringraziarlo per quanto fatto in questo mese e mezzo e a ringraziare anche il suo agente per la correttezza mostrata in fase di trattativa, cosa per nulla scontata”.