A2, Prima vittoria per l’Unieuro: tutto facile contro Cento nonostante il 3/19 complessivo di Harper e Dawson (75-59)

Nonostante due americani ancora fuori dai meccanismi e molto deficitari al tiro (Harper 2/8 da due e 1/5 da tre, Dawson 0/6 totale dal campo), l’Unieuro Forlì centra i primi due punti della stagione, piegando 75-59 Cento. La squadra di Martino ritrova solidità in difesa e indirizza il match in fretta grazie ad un immarcabile Del Chiaro (19 alla fine con 7/10 da due e 5/6 dalla lunetta). Gli estensi galleggiano attorno al -10 fino al 32-22, poi, a cavallo dell’intervallo lungo arriva la spallata decisiva con un 14-4 che vale il +20. Cento risale fino al -8 (67-59) ma poi negli ultimi 3 minuti non segna più e l’Unieuro si impone 75-59.