Un Minibasket creativo e originale: la Livio Neri Cesena premiata col Certificato di Qualità dalla Fip - Gallery

Un prestigioso riconoscimento per la Livio Neri Cesena, da anni impegnata in una serie di progetti originali legati al minibasket. La società cesenate si è dimostrata virtuosa e attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket Fip e pertanto ha ricevuto il Certificato di Qualità attraverso il quale la Federazione Italiana Pallacanestro riconosce formalmente il livello raggiunto dalla società attraverso l’attività di Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025. La Asd Livio Neri presenta un modello di “Minibasket For Life”, cioè in grado di accompagnare i bambini alla pallacanestro con gli strumenti necessari: motori, sociali, cognitivi e tecnici. Un Minibasket adeguato agli stili e ai metodi di insegnamento più recenti ponendo, come gli studi consigliano, sempre più attenzione alla sfera emotiva e relazionale, senza dimenticare la parte motoria.

Gli iscritti alla sezione minibasket sono circa 200 (sia maschile che femminile), con 8 istruttori certificati e un istruttore nazionale minibasket. Tra le proposte parallele spiccano il progetto scambio libri, la pet therapy, il minibasket in inglese, yoga per bambini, varie iniziative finalizzate alla conoscenza del mondo arbitrale (a turno i bimbi arbitrano, sia in partita che in allenamento) in modo da poter capire per prima cosa di quanto sia complicato arbitrare e soprattutto come ci si relaziona con un ruolo fondamentale dello sport.

“Questo certificato di qualità - sottolinea la Livio Neri in una nota - ci rende felici e determinati a continuare il nostro cammino, consapevoli di essere sulla strada giusta, quella che donerà felicità e soddisfazioni ai nostri atleti e a chi li circonda”.