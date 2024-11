Sorride solo l’Andrea Costa Imola, tris di sconfitte per Neupharma Imola, Blacks Faenza e OraSì Ravenna

Sorride solo l'Up Andrea Costa Imola nella domenica delle romagnole in serie B. Nel girone A, i biancorossi imolesi si impongono 75-67 al Pala Ruggi contro Lumezzane con Klanjiscek efficacissimo in attacco con 21 punti a referto.

Pesante sconfitta della Neupharma Imola, che a Casale Monferrato incassa un pesante 96-69 cedendo nettamente il passo dopo l'intervallo. Per i gialloneri 17 punti di Masciarelli e 16 per Ricci.

Zero sorrisi anche per i Blacks Faenza, sconfitti 91-74 a Desio contro la Rimadesio del veterano Chiumenti. Per i manfredi top scorer Poletti (20) spalleggiato da Cavallero (18) e Poggi (16).

Nel girone B, stop in volata (67-69) per l'OraSì Ravenna in casa contro Jesi. Per i giallorossi 21 punti di Dron e 17 di Gay.