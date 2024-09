Basket in lutto: è morto oggi (7 settembre) a 64 anni Marco Ricci. Ha disputato numerose stagioni in Serie A, giocato anche 47 partite con la maglia della Nazionale italiana, con cui debuttò in Italia-Bulgaria 101-72 il 19 dicembre 1979 e vinto una Coppa Korać con la Virtus Roma nel 1991-92.

Tra le tante squadre con cui ha giocato ci sono anche Rimini e Ravenna. Ma a fine carriera ha vestito anche le maglie di due formazioni romagnole di Promozione come Aics Forlì e Cesena.