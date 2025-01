Si accende il PalaRuggi per il derby tra Virtus Imola e Blacks Faenza

Si respira aria di derby in casa Virtus Imola. Mercoledì sera alle ore 20.30 infatti il PalaRuggi ospiterà i Blacks Faenza, per la ventiquattresima giornata di campionato. Il match sarà visibile in streaming su LNP Pass.

Le due squadre romagnole giungono al derby con stati d’animo differenti. I padroni di casa che occupano il tredicesimo posto con 22 punti, sono a caccia del riscatto dopo l’amara sconfitta dell’ultimo turno, contro la Virtus Ragusa (92-82). I Blacks Faenza invece, attualmente quinti in classifica, vantano otto punti in più degli avversari (30) e tenteranno di dare continuità alla vittoria ottenuta a domicilio contro la Rimadesio Desio (75-58). All’andata furono i Blacks a sorridere e a vincere in rimonta 76-72.

Trattandosi di un derby, il costo del biglietto unico sarà di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i ridotti. Sono validi, invece, gli abbonamenti per la stagione sportiva in corso. I tifosi faentini dovranno accedere all’interno del PalaRuggi passando dall’ingresso della piscina riservato appositamente ai sostenitori ospiti e potranno acquistare i tagliandi anche il giorno stesso della partita. Tagliandi che potranno essere acquistati anche online sul sito di Liveticket. Nelle ore antecedenti e per tutta la durata del derby, inoltre, sarà vietata la sosta lungo la via Oriani.